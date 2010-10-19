Міжнародний телефестиваль "АгроСвіт" триватиме до 21 жовтня

У Житомирській області 18 жовтня розпочав роботу чотириденний Міжнародний телевізійний фестиваль "АгроСвіт - 2010".

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН.

За його словами, у роботі фестивалю беруть участь близько 50 тележурналістів з аграрною спеціалізацією майже з усіх регіонів України, а також Латвії, Білорусі, Росії, Ізраїлю та інших країн.

У відкритті фестивалю на базі санаторію "Дениші" Житомирського району взяли участь представники обласної влади, керівництво Житомирської облдержтелерадіокомпанії, яка є одним з організаторів фестивалю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у дирекції фестивалю, протягом чотирьох днів його учасники ознайомляться з конкурсними роботами, побувають з екскурсією в Тригорському монастирі, Житомирському музеї космонавтики, а також ознайомляться з діяльністю Агротехнічної компанії в селі Краснопіль Чудновського району Житомирщини.

Підсумки фестивалю буде підбито після огляду конкурсних програм 21 жовтня.