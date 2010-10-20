Власник автобуса, що зіткнувся з локомотивом, уникає слідства

Власник пасажирського автобуса "Еталон", внаслідок зіткнення якого з локомотивом у Марганці загинуло 45 людей, поки ухиляється від надання слідству свідчень.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначили у ДЗГ, під час слідчих дій власника автобусу хотіли викликати як свідка для надання пояснень, але не змогли вийти з ним на зв’язок, сам власник також не виявляв ініціативи поспілкуватися з правоохоронцями.

"Було б цікаво мати його пояснення. Він дійсно не має процесуального статусу. На запрошення міліції прибути і дати пояснення він не реагує", - сказали в МВС.

При цьому співрозмовник агентства зауважив, що таким чином номінально такі дії людини можна розцінювати як визнання провини.

"Поки він (власник автобусу) в розшук не оголошувався", - додали в ДЗГ.

Як повідомляв УНІАН, уранці 12 жовтня 2010 року в Марганці Дніпропетровської області на залізничному переїзді автобус "Еталон" зіткнувся з локомотивом. Згідно з попередніми даними, автобус виїхав на заборонений сигнал світлофора. Жертвами ДТП стали 45 чоловік, зокрема водій автобуса. 8 чоловік у тяжкому стані перебувають у лікарні.