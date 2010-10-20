Азаров: нас затримує лише ухвалення Податкового кодексу

Закон про державний бюджет України на 2011 рік буде прийнято не пізніше 10 грудня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі Херсонської обласної телерадіокомпанії.

Він підкреслив, що ухвалення бюджету залежить від ухвалення Податкового кодексу, на базі якого він повинен бути розроблений. «Нас зараз затримує лише одна обставина – це ухвалення Податкового кодексу. Як тільки буде прийнято Податковий кодекс, відразу ж уряд подасть до парламенту бюджет. Він буде прийнятий, як я думаю, не пізніше 10 грудня. Це дасть можливість усім областям, районам, містам прийняти до нового року свої бюджети з тим, щоб ми з 1 січня вступили в життя з новим бюджетом», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня ц.р. у ефірі Першого національного телеканалу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Податковий кодекс у Верховній Раді необхідно прийняти до кінця жовтня з тим, щоб у листопаді уряд представив проект держбюджету на 2011 рік, розроблений на підставі цього кодексу, й до кінця року були прийняті всі місцеві бюджети.

Нагадаємо, проект Податкового кодексу України було прийнято Верховною Радою в першому читанні 7 жовтня 2010 року. За словами голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, парламент має намір розглянути в другому читанні проект Податкового кодексу 4 листопада ц.р.