Росія надасть Україні інформацію про озброєння ЧФ

Голови військових відомств країн СНД обговорять співпрацю у сфері оборони на засіданні, яке почнеться в середу в Лівадійськом палаці в Ялті, повідомляє РІА "Новости".

Темами засідання Ради міністрів оборони стануть, зокрема, підсумки реалізації Концепції військової співпраці країн СНД до 2010 року, положення про Координаційний центр з питань ремонту військової техніки, система обміну інформацією про надлишки озброєння і військової техніки, оптимізація об`єднаної системи протиповітряної оборони, удосконалення метеорологічного устаткування.

Планується, що міністри оборони розглянуть також питання спільного пошуку необлікованих військових поховань і непохованих решток солдатів, загиблих у Велику Вітчизняну війну.

Після засідання відбудеться зустріч міністрів оборони Росії й України Анатолія Сердюкова і Михайла Єжеля. Голови військових відомств двох країн підпишуть протокол про надання Україні інформації про чисельність і озброєння Чорноморського флоту Росії, велика частина бойових кораблів якого базується на території України.