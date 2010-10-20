У Дніпропетровську на продажі наркотиків спіймали міліціонера
14:19, 20 жовтня 2010Суспільство
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Оперуповноваженого взято під варту
У Дніпропетровську затримано оперуповноваженого одного з райвідділів міліції міста, який збув наркотичну речовину «метамфетамін» на суму 3,5 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Оперуповноваженого рішенням Жовтневого районного суду Дніпропетровська взято під варту
Прокуратура Дніпропетровської області порушила проти міліціонера кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут психотропних речовин у крупному розмірі).
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