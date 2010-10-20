Шахраї в міліцейській формі вимагали гроші від продавців

У Кривому Розі затримано групу шахраїв, які, представляючись міліціонерами, протягом двох останніх тижнів на території трьох районів міста вимагали гроші від продавців у магазинах.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

Шахраї у міліцейській формі заходили в невеликі продовольчі магазини нібито з метою „контрольних закупок” алкогольних та тютюнових виробів, а потім вимагали від продавців по 1 тис. грн., „щоб не давати справі офіційного ходу”.

Під час затримання одного з шахраїв зловмисник намагався застосувати пістолет, однак його обеззброїв співробітник Саксаганського райвідділу міліції Кривого Рогу.