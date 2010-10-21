Ланге: Україна відлякує серйозних інвесторів

Україна відлякує серйозних інвесторів. Про це пише керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ в статті "Недемократична політика коштує українським громадянам багато грошей", опублікованій LB.ua.

"Резолюції і заяви Ради Європи, Європейської народної партії, ЄС, послів, експертів – це не просто політичні сигнали на адресу України. На них звертають увагу західні підприємці та інвестори. Тому до позиції партнерів України в ЄС і США з приводу демократії і принципів правової держави все ж таки слід поставитися дуже серйозно. Мова – не лише про імідж. Мова про дуже великі гроші", - зазначає Н.ЛАНГЕ в статті.

"Недостатня незалежність судів, обмеження свободи преси, корупція і перешкоджання вільній конкуренції відлякують серйозних інвесторів", - підкреслює експерт.

"Читаючи резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи або інші заяви, потенційний інвестор розуміє, що в разі конфлікту йому не допоможуть і мас-медіа. Описані в них обмеження свободи слова і адміністративний тиск на власників засобів масової інформації (ЗМІ) практично не допускають подання правди чи об`єктивного викладу справи. Навпаки – мас-медіа дозволяють використовувати себе як інструмент проти підприємців, при цьому останні не мають шансу захищатися. Саме такі країни як Росія чи Венесуела, про яку недавно заговорили в Україні, показують багатьом інвесторам поганий приклад того, як іноземні інвестори, що потрапили в немилість керівництва, атакуються за допомогою ЗМІ, а іноді і втрачають своє майно", - акцентує Н.ЛАНГЕ.

LB.ua зазначає, що Н.ЛАНГЕ – один з найбільших західних інвесторів, які працюють в Україні постійно. Кілька місяців тому проти нього озброїлася СБУ, перешкоджаючи, зокрема, вільному в`їзду Н.ЛАНГЕ в країну. Найбільш імовірні мотиви претензій силовиків – критична позиція Н.ЛАНГЕ щодо дій нової влади.