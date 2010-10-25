У Києві податкова накрила «пральню» з обігом $250 мільйонів

У Шевченківському районі Києва податкова міліція припинила роботу конвертаційного центру з обігом коштів на загальну суму понад 250 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, до злочинної діяльності з отримання неконтрольованого доходу від надання підприємствам послуг з переведення через розрахункові рахунки фіктивних підприємств безготівкових коштів у готівку була причетна група осіб: організатор - уродженець Грузії та кілька столичних жителів. Вони вели переговори з клієнтами-замовниками «послуг» з проведенням фіктивних угод, здійснювали контроль за фінансовими операціями по розрахунковим рахункам фіктивних підприємств, залучали інших громадян до діяльності конвертаційного центру.

На сьогодні виявлено ряд підприємств, які користувались послугами конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого за період діяльності становив понад 250 млн. грн.

У ході проведених заходів встановлено адреси приміщень, що використовувала дана група в своїй незаконній діяльності та через які проводились незаконні фінансові операції. В ході проведення обшуків було вилучено близько сотні печаток «фіктивних» підприємств, чисті аркуші з мокрими відбитками печаток «фіктивних» фірм та готівку в іноземній валюті на загальну суму 210 тис. доларів США.

На даний час вживаються заходи зі встановлення власників бізнес-груп, які обслуговувались фіктивними та транзитними підприємствами.

Ведеться слідство.