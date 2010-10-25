У пасажирських автобусах поставлять обмежувачі швидкості?

Автобуси, що здійснюють пасажирські перевезення на міжміських і міжнародних маршрутах, мають бути обладнані обмежувачем швидкості, а пасажирські сидіння в них – ременями безпеки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку з посиланням на міністра Костянтина ЄФИМЕНКА.

Міністр підкреслив необхідність посилити увагу до технічного стану рухомого складу пасажирського автотранспорту загального користування. Як показує аналіз причин ДТП, 97% всіх пригод здійснюється внаслідок порушення Правил дорожнього руху: порушення правил маневрування, перевищення швидкості, несправності транспортного засобу, виїзду на смугу зустрічного руху тощо.

К.ЄФИМЕНКО заявив, що насущною потребою є проведення спільного з департаментом ДАІ Міністерства внутрішніх справ засідання для координації інформаційно-аналітичної роботи з вивчення причин ДТП, особливо тих, які привели до тяжких наслідків, а також визначення важелів дії для їх недопущення.