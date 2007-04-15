Міжнародний валютний фонд хоче продати 1/8 свого золотого запасу

Міжнародний валютний фонд може продати восьму частину свого золотого запасу, повідомив голова МВФ Родріго де РАТО.

Вартість золотих запасів МВФ оцінюється майже в 70 мільярдів доларів, зазначає радіостанція «Эхо Москвы ».

Рішення про продаж золота має затвердити Рада директорів МВФ. Передбачається, що Р. де РАТО звернеться з такою пропозицією до Ради директорів у ході осінньої сесії Фонду.