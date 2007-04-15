Міжнародний валютний фонд хоче продати 1/8 свого золотого запасу
10:27, 15 квітня 2007Суспільство
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Міжнародний валютний фонд може продати восьму частину свого золотого запасу, повідомив голова МВФ Родріго де РАТО.
Вартість золотих запасів МВФ оцінюється майже в 70 мільярдів доларів, зазначає радіостанція «Эхо Москвы ».
Рішення про продаж золота має затвердити Рада директорів МВФ. Передбачається, що Р. де РАТО звернеться з такою пропозицією до Ради директорів у ході осінньої сесії Фонду.
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