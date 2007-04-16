У Києві син посла Алжира побився через чужу дружину

Бійка за участю 23-річного сина посла Алжирської Демократичної Республіки в Україні відбулася у суботу увечері в Києві на Ярославовому Валу, у кількох кварталах від будівлі посольства, повыдомили в ЦОС МВД в Києві. Про це повідомляє Обкомз посиланням на “Сегодня".

Затримані учасники быйки, серед яких двоє 20-річних американців і троє киян приблизно такого ж віку, стверджують, що приводом для зіткнення стали SMSки, які алжирець нібито писав дружині одного з українців. Судячи з того, що до місця, де сталася сутичка, не викликали «швидку», серйозних пошкоджень ніхто не отримав. Після того, як бешкетники дали свідчення в РОВД, їх відпустили додому. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи по статті «Хуліганство».

Пізніше з`явилася інформація про те, що у Києві був побитий єгипетський консул Халед Надер. Проте у правоохоронцыв інформації про це НП поки немає. На їхню думку, це всього лише чутки — «зіпсований телефон», який перетворив сина посла на консула.