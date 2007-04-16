Костянтин Кінчев співав у Донецьку про ”оранжеві соплі” (текст пісні)

Соліст російської групи "Аліса" Костянтин Кінчев під час концерту в Донецьку виконав свою нову пісню "Власть", присвячену, за словами самого музиканта, останнім політичним подіям в Україні.

За словами соліста російської групи, він ненавидить перевороти, і його пісня - це своєрідний протест проти них. Під час концерту, який проходив на цирковій арені, Костянтин Кінчев прямо на сцені роздягнувся до пояса, повідомляє сайт Newsmusic.

Текст пісні:

Глазами дохлой рыбы смотрели на свет,

Лепили подтасовки о том, чего нет.

Подглядывали в щели, на слухи велись,

Смакуя в червоточине слизь.

Исследовали небо по картам таро,

Зло, называя правдой, обманом - добро.

Считали эталоном чужую модель,

Успешность превратив в самоцель.

Я - искра в пляске огня.

Я - отражение глаз.

Блеф силы этого дня

Мной был просчитан на раз.

Новой власти нужен порох,

Старой власти нужен ток.

Властью верховодит Молох,

Кровью пополняя исток

Реки с названием "Грязь".

От взлета до паденья дистанция - блик.

Кто стал сегодня пылью, вчера был велик.

Изменчива фактура, капризна стезя,

Во власть приходят не тормозя.

Адептов передела сольют за бугор,

На пепле революций возродится террор.

Оранжевые сопли - очкариков сны

В предчувствии гражданской войны.

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