Костянтин Кінчев співав у Донецьку про ”оранжеві соплі” (текст пісні)
"Аліса" виступала на цирковій арені
Соліст російської групи "Аліса" Костянтин Кінчев під час концерту в Донецьку виконав свою нову пісню "Власть", присвячену, за словами самого музиканта, останнім політичним подіям в Україні.
За словами соліста російської групи, він ненавидить перевороти, і його пісня - це своєрідний протест проти них. Під час концерту, який проходив на цирковій арені, Костянтин Кінчев прямо на сцені роздягнувся до пояса, повідомляє сайт Newsmusic.
Текст пісні:
Глазами дохлой рыбы смотрели на свет,
Лепили подтасовки о том, чего нет.
Подглядывали в щели, на слухи велись,
Смакуя в червоточине слизь.
Исследовали небо по картам таро,
Зло, называя правдой, обманом - добро.
Считали эталоном чужую модель,
Успешность превратив в самоцель.
Я - искра в пляске огня.
Я - отражение глаз.
Блеф силы этого дня
Мной был просчитан на раз.
Новой власти нужен порох,
Старой власти нужен ток.
Властью верховодит Молох,
Кровью пополняя исток
Реки с названием "Грязь".
От взлета до паденья дистанция - блик.
Кто стал сегодня пылью, вчера был велик.
Изменчива фактура, капризна стезя,
Во власть приходят не тормозя.
Адептов передела сольют за бугор,
На пепле революций возродится террор.
Оранжевые сопли - очкариков сны
В предчувствии гражданской войны.