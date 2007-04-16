Уряд схвалив Концепцію, тепер до неї потрібен ”проект плану дій з реалізації”

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 178-р від 13 квітня схвалив Концепцію реформування системи соціальних послуг.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на Урядовому порталі.

Уряд доручив Мінпраці розробити та у грудні 2007 року подати Кабінетові Міністрів проект плану дій з реалізації Концепції на період 2008-2012 років.

Крім того, Кабінет Міністрів зобов’язав центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів АРК, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації подати у двомісячний строк Мінпраці пропозиції щодо реформування системи соціальних послуг та фінансові розрахунки пов’язаних з цим витрат.

Реформування системи соціальних послуг передбачається здійснити у напрямі підвищення їх якості, посилення адресності, підвищення ефективності та наближення до потреб отримувачів послуг.

Серед основних завдань реформи визначено створення системи якісних соціальних послуг, яка б відповідала потребам різних груп населення, передусім людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, шляхом модернізації існуючих і запровадження нових соціальних послуг.

Результатом реформування повинне стати удосконалення управління державними видатками на соціальні послуги з метою їх раціонального використання, упровадження механізму, який стимулює надавачів соціальних послуг до постійного підвищення рівня якості таких послуг, а також посилення ролі місцевого самоврядування у плануванні, фінансуванні та організації надання соціальних послуг.

Крім того, реформа системи соціальних послуг передбачає удосконалення управління соціальними послугами, зокрема впровадження механізму регулювання системи соціальних послуг, створення умов для розвитку ринку соціальних послуг шляхом розширення їх переліку, рівної участі на цьому ринку надавачів послуг усіх форм власності.