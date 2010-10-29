Відсьогодні Західну Україну патрулюватимуть внутрішні війська

З метою забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час проведення місцевих виборів Західне територіальне командування внутрішніх військ МВС України збільшить кількість патрулів на вулицях міст західних областей України.

Як повідомив УНІАН начальник групи зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації управління Західного територіального командування ВВ МВС України Вадим ГОЛУБ, у містах Луцьку, Івано-Франківську, Калуші, Чернівцях, Львові, Тернополі, Рівному, Ужгороді, Хмельницькому та Кам’янець-Подільському до несення служби з 29 по 31 жовтня 2010 року щоденно залучатимуть близько 500 військових правоохоронців, 22 собаки та 17 автопатрулів, які нестимуть службу з 18.00 до 02.00 години.

Збільшення кількості патрулів внутрішніх військ пов’язане з тим, що велика кількість працівників міліції задіяна на охороні виборчих дільниць.