Валютних кредитів для населення вже не буде?

Видача фізособам валютних кредитів з соціальної точки зору є дуже небезпечним явище. Таку думку висловив голова правління банку «Фінанси та кредит» Володимир Хливнюк 28 жовтня під час засідання Фінансового прес-клубу, пише "Дзеркало тижня".

«Я розумію, що сьогодні в доларах чи євро кредитувати буде дуже вигідно. Але чи буде це вигідно, коли курс піде вгору? А він же піде, тому що ми економіка, яка розвивається. Через рік або два. Див же не буває», — зазначив банкір.

Не підтримує валютне кредитування як інструмент масового кредитування населення і голова правління «Райффайзен Банк Аваль» Володимир Лавренчук.

«Ми вважаємо, що це дуже ризиковано суспільно і не вигідно з точки зору довгострокових стратегій. Якби не було валютних кредитів 2004—2009 рр., то уже була б дешева гривня і долар. Просто ми займалися цим питання, був легший інструмент, інвестори та міжнародні кредитні лінії безлімітно давали сюди гроші, це дешевше. То чому було займатися гривнею? Ну інфляція, ставка 15—18%. Довгої гривні немає. Ну і живемо. Коли доларизація досягла більше 50% фінансового ринку — це стало небезпечно для самого ринку. Наслідки — більше 40 млрд. збитків банків. Клієнти не можуть повернути кредити. І немає гривні. Через 18 років існування української держави», — констатував Лавренчук.