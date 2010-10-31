Запорізька ОДА: влада організувала підвезення людей на дільниці

У Запорізькій області обласна влада організувала підвезення людей на дільниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, відповідну інформацію озвучив сьогодні на прес-конференції в прес-центрі ОДА Запорізький губернатор Борис ПЕТРОВ.

"Щоб допомогти громадянам скористатися конституційним правом і віддати свій голос за тих чи інших кандидатів на місцевих виборах, обласна влада організувала підвезення людей на дільниці. Це особливо актуально для віддалених селищ регіону. Можливо, завдяки цьому кількість громадян, які проголосували, в сільській місцевості, поки що більша, ніж у містах обласного значення", - цитує Б.ПЕТРОВА прес-служба ЗОДА.

Проте, за даними губернатора, "порівняно з президентськими виборами рівень явки (на виборчі дільниці Запорізької області - УНІАН) майже вдвічі менший", причини чому - втома громадян від частих виборів і кількість бюлетенів.

"Думаю, що одна з причин - це те, що громадяни просто втомилися майже кожні півроку ходити на виборчі дільниці й голосувати. До того ж ці вибори відрізняються великою кількістю бюлетенів і кандидатів у списках. Це викликає певні складнощі, особливо у літніх людей, або тих, хто має поганий зір. Вивчення бюлетенів вимагає часу, створюються черги. У сільських районах приміщення для голосування невеликі, тому скупчення людей створює певну нервозність", - заявив голова облдержадміністрації, відзначивши, що "в цілому ситуація під контролем: за моєю інформацією поки що ніхто зі скаргами до відповідних органів не звертався, також немає жодної претензії щодо використання адмінресурсу".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні кандидат у мери Запоріжжя від Компартії України, народний депутат Олексій БАБУРІН на прес-конференції в прес-центрі КВУ заявив, що в Запорізькій області "адмінресурс працює на повну котушку". "При формуванні міських комісій наших представників виключали і включали своїх. Йдеться про підтасовування і фальсифікацію виборів. Адмінресурс працює на повну котушку", - заявив Олексій БАБУРІН.

Він так само відзначив, що запорізькі представники Партії регіонів, перебуваючи на державних посадах усіх рівнів, використовують адмінресурс, аби бути обраними до місцевих рад усіх рівнів і "шляхом шантажу і погроз" багатьом потенційним кандидатам у депутати "заборонено балотуватися в ради". Всі свої претензії, що стосуються процесу виборів у Запорізькій області, О.БАБУРІН, за його словами, оформив в заяву про повсюдне використання адмінресурсу, яку написав на ім`я Президента України і має намір передати особисто Віктору ЯНУКОВИЧУ.