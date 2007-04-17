Янукович зібрався лікувати чи то Наливайченка, чи то Медведька

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що учорашні заяви в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА щодо нібито отримання родичами судді Конституційного Суду Сюзанни СТАНІК подарунків є спробою тиску на суддю КС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи.

“Ця подія із суддею С.СТАНІК – це один із засобів тиску на суддю КС. Як приклад, це вчорашній процес, коли СБУ оголошує, що є докази корупції судді С.СТАНІК, а Генеральна прокуратура, яка збирає докази, заявляє, що таких доказів не поступило”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

“Це приклад, що треба лікувати у тому числі правоохоронну систему”, - додав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня керівник СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Служба безпеки України має попередню інформацію щодо отримання одним із близьких родичів судді Конституційного Суду України С.СТАНІК певної кількості нерухомості та земельних ділянок на суму майже 12 млн. дол.

Сьогодні, 17 квітня, КС розпочав розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів щодо конституційності Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня. Суддя-доповідач – С.СТАНІК.