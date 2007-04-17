Табачник: оточення Президента помститься генпрокуророві за Сюзанну Станик

Секретаріат Президента України готує указ про звільнення Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора України.

Про це в ефірі “5-го каналу” заявив віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань Дмитро ТАБАЧНИК.

За його словами, можливе звільнення О.МЕДВЕДЬКА пов’язане з тим, що ГПУ заперечила інформацію СБУ про одержання родичами судді Конституційного Суду Сюзанни СТАНІК майна у розмірі 12 мільйонів доларів.

"Як тільки Генпрокуратура заперечила інформацію СБУ, БАЛОГА (глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА – УНІАН) дав команду готувати указ про звільнення генпрокурора", - цитує Д.ТАБАЧНИКА “Українська правда”.

"Це ще одна провокація. Її спробують розіграти в п’ятницю на засіданні РНБО", - додав він.

При цьому Д.ТАБАЧНИК вважає такі дії тиском на КС і правоохоронні органи з боку Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомлялося, на п’ятницю, 20 квітня, заплановане засідання Ради національної безпеки та оборони країни, на якому планується заслухати звіт О.МЕДВЕДЬКА, зокрема, про дії Генеральної прокуратури щодо незаконної, на думку Президента, постанови уряду про заборону фінансування виборів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, радник Президента Микола ПОЛУДЬОННИЙ заявляв, що питання відставки О.МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора України не розглядається в Секретаріаті Президента.

За словами М.ПОЛУДЬОННОГО, для того, щоб прийняти таке кадрове рішення, Президент має направити в парламент відповідне подання. Однак Президент вважає Верховну Раду нелегітимною, і тому подання не може бути відправлено, додав М.ПОЛУДЬОННИЙ.