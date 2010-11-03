Янукович: пенсіонерів усе більше, працюючих усе менше

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності проведення в країні пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції після урочистого відкритті ділянки об`їзної дороги.

«Я хочу сказати, що ми в обов`язковому порядку кожен свій крок будемо оприлюднювати, ми обговорюватимемо наші реформи з громадськими організаціями, з людьми. Ми будемо відкриті», - сказав Президент.

Він знову наголосив на необхідності реформування країни по різних напрямах. Зокрема, глава держави детально зупинився на обов`язковому реформуванні пенсійної системи.

«У соціальній сфері ми на 8,5% підвищили заробітну плату і пенсії. Це добре? Це добре, але цього мало, нам потрібно підвищувати не на 8,5%, а нам потрібно підвищувати у рази і заробітну плату, і пенсії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, констатувавши, що поки що в країні діє стара пенсійна система, яка залишилася ще від Радянського Союзу.

«Цю систему потрібно модернізувати, для цього потрібен час… Ми ухвалили рішення в 2004 році і почали пенсійну реформу, в 2005 році її зупинили, і ми одержали дефіцит Пенсійного фонду близько 30 млрд. грн., який сьогодні закривається за рахунок бюджету, - пояснив Президент. - Правильно це чи ні? Звичайно, неправильно. Сьогодні кількість пенсіонерів зростає, кількість працюючих людей скорочується. Якщо ця динаміка продовжуватиметься далі, то куди ми прийдемо?».

За словами Президента, «тому потрібно модернізувати, реформувати пенсійну систему, нам потрібно робити накопичувальні рахунки, вводити для кожної людини, щоб кожна людина бачила, скільки вона заробила коштів на старість».

Для цього треба легалізувати заробітну плату, відмовитися від виплати її «у конвертах», зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він попередив, що ефект від проведення пенсійної реформи буде видно не відразу після її реалізації.