Янукович завтра візьметься за виборче законодавство
18:24, 09 листопада 2010Суспільство
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Президент збирає робочу групу
У середу, 10 листопада, об 11.00 під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться перше засідання робочої групи з питань удосконалення виборчого законодавства (вул. Банкова, 11).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, акредитація представників ЗМІ проводиться до 9.30 10 листопада за телефонами: 255–74–02 та 255–63–18. Представники ЗМІ запрошуються на 10.00.
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