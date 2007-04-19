Свято Першотравня переросте у відкриття курортного сезону

У Ялті (Крим) 1 травня відкриється новий курортний сезон.

"Для Ялти Перше травня - не тільки День солідарності трудящих, а й відкриття нового курортного сезону", - повідомила УНІАН прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА.

За її інформацією, 1 травня в Ялті відбудеться традиційна святкова хода представників громадських організацій, політичних партій і трудових колективів міста. Потім відбудеться мітинг солідарності і відбудеться урочисте відкриття курортного сезону-2007.

Цього ж дня в Ялті пройде відкриття другого міського бювету мінеральної води на території комунального санаторію "Київ".

Після цього почнеться карнавальна хода творчих колективів по Ялтинській набережній і відкриття V фестивалю творчості народів Криму "Ялта - берег дружби".

Увечері на міській набережній пройде концертна програма "Шансон", а після її завершення - молодіжна дискотека. Завершить святковий день "барвистий феєрверк".