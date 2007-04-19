Тернопільська облрада просить Ющенка перенести 23 лютого на 14 жовтня

Тернопільська облрада звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням відмінити указ щодо відзначення Дня захисника Вітчизни 23 лютого і перенести це свято на 14 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняли депутати на сьогоднішній сесії. Ініціювало його фракція Української народної партії. Депутат фракції Євген РІЙ зауважив, що на Тернопільщині і в багатьох регіонах вже стало доброю традицією відзначати 14 жовтня свято Покрови пресвятої Богородиці, яке також є днем українського козацтва та УПА. Він також вказав, що традиція святкувати День захисника Вітчизни 23 лютого є пережитком минулого і своєрідною даниною радянським часам, від чого вже пора відходити.

З ініціативою перенести дату святкування фракція УНП виступила ще 22 лютого 2007 року. З того часу її пропозицію вивчала комісія облради з питань духовності, яка підтримала це звернення до Президента.