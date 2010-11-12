Гримчак: логічно прилаштувати Ющенка десь в МНС

Народний депутат України Юрій ГРИМЧАК (фракція НУ-НС, група «Народна самооборона») вважає, що депутати від партії «Єдиний Центр» поповнять лави пропрезидентської більшості у Верховній Раді України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної Самооборони», про це він заявив, коментуючи призначення президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ одного з лідерів ЄЦ Віктора БАЛОГИ на посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій.

«Це внесе деякі зміни в ландшафт парламенту... І хоча раніше депутати «ЄЦу» майже завжди голосували разом з Партією регіонів і тільки іноді займали власну позицію, то тепер цього «вільнодумства» не буде”, – сказав Ю.ГРИМЧАК.

Він також зазначив, що “було б логічно і зрозуміло”, якщо б В.БАЛОГА призначив на якусь посаду в МНС екс-президента Віктора ЮЩЕНКА.

“З 2007 року Віктор БАЛОГА тихо і неофіційно виступав за коаліцію з Партією регіонів... Як казав тоді Віктор ЮЩЕНКО: «БАЛОГА – це я», то виходить, що ініціатором широкої коаліції був тодішній президент ЮЩЕНКО, а виконавцем – Віктор БАЛОГА. Якщо Віктор Іванович не забув цей вислів президента ЮЩЕНКА, то, напевне, він його пристроїть на роботу десь у Міністерство з питань надзвичайних ситуацій. Це було б логічно і зрозуміло», – сказав Ю.ГРИМЧАК.