Народний депутат заявив, що міліція застосувала проти нього газ

Народний депутат від БЮТ Микола КОВЗЕЛЬ заявляє про напад на нього з боку міліції, що стався сьогодні біля будівлі Конституційного суду України.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

За словами М.КОВЗЕЛЯ, він разом з іншими народними депутатами та групою пікетувальників від БЮТ, перебуваючи під будівлею КС, хотів змінити місце розташування і перейти на іншу ділянку вулиці. Однак, за його словами, прохід їй перегородили співробітники ОМОНУ і почали затискати їх в коло. М.КОВЗЕЛЬ сказав, що він разом із групою інших депутатів намагався прорватися крізь кордон правоохоронців, однак у цей момент до нього ззаду підбіг інший працівник міліції і бризнув в нього з газового балончика.

Після цього, за словами депутата, міліціонер кинув балончик і намагався втекти. Його намагалися наздогнати інші депутати з БЮТ, зокрема депутат Михайло ВОЛИНЕЦЬ.

М.КОВЗЕЛЬ заявив, що він обурений такими діями міліції. За його словами, на вимогу депутатів вони навіть не представляються. Депутат також розповів, що після цього інциденту був доправлений до лікарні, де йому надали допомогу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Конституційний Суд України в повному складі продовжує розгляд подання 53 народних депутатів щодо відповідності Конституції Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламенту.

Навколо будівлі КС зібралося, за оцінками правоохоронців, до 10 тис. прихильників як коаліції, так і опозиції. Втім, вони відокремлені один від одного кордонами працівників МВС, у тому числі бійців спецпідрозділу «Беркут», а також металевими парканами, які встановлено навкруги будівлі КСУ.