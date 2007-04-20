У Кінаха твердять, що з’їзд Нашої України - нелегітимний

Народний депутат Лев Гнатенко заявляє про нелегітимність рішень міжпартійного з’їзду виборчого блоку «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Верховної Ради України.

Зокрема, Л.ГНАТЕНКО зазначив, що Партію промисловців і підприємців України не запрошували на цей з’їзд. При цьому він нагадав, що ПППУ є суб’єктом виборчого блоку «Наша Україна». У зв’язку з цим Л.ГНАТЕНКО заявляє, що «у відповідності з вимогами закону України про вибори народних депутатів України і угоди щодо створення виборчого блоку «Наша Україна», цей з’їзд не може бути визнаним легітимним, і всі його рішення не можуть бути визнані легітимними».

Депутат зазначив, що президія ПППУ звертається до народних депутатів від фракцій БЮТ і «Наша Україна» із закликом не дати “втягнути себе і країну в чергову авантюру Юлії ТИМОШЕНКО»

Президія ПППУ підкреслює, що виступала і виступає проти імперативного мандату. «Ми - за діалог, ми - за правове вирішення політичного конфлікту через рішення Конституційного Суду», - зазначив Л.ГНАТЕНКО.

Він сказав, що ПППУ також звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням не дати “втягнути себе в черговий виток протистояння і просимо Вас думати, перш за все, про Україну і її народ».

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня у Києві пройшов міжпартійний з’їзд "Нашої України", делегати якого позбавили депутатських повноважень парламентаріїв, які були обрані від блоку та увійшли до коаліції

Це - вісім членів ПППУ і один член Народного руху України. Від ПППУ - Анатолій КІНАХ, Олександр ВОЛКОВ, Лев ГНАТЕНКО, Василь ГУРЕЄВ, Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ, Віктор ЛЕЩЕНКО, Віталій МАЙКО, Анатолій ШКРІБЛЯК.

Від НРУ – Олексій ФЕДУН.