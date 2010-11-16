Янукович перевів суддю із Донеччини до Києва

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перевів суддю Авдіївського міського суду Донецької області Олену МЄЛЄШАК на роботу суддею Шевченківського районного суду міста Києва. Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави. Іншим указом Президент перевів суддю Апеляційного суду Луганської області Садіга Рза огли ТАГІЄВА на роботу на посаді судді Апеляційного суду Чернігівської області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter