ПриватБанк планує отримати близько 1,3 млрд. прибутку

За підсумками 2010 року "ПриватБанк" планує одержати близько 1,3 млрд. грн. прибутку.

Про це заявив голова правління "ПриватБанку" Олександр ДУБІЛЕТ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Сьогоднішній стан банку і обсяг одержуваного прибутку банкір пояснив тим, що "ПриватБанк", на відміну від інших банків, не сильно постраждав від іпотечної кризи. За його словами, обсяг іпотеки в їх кредитному портфелі займав 6-е місце. Банк орієнтувався на більш роздрібні продукти.

«Ми пішли в більш роздрібні продукти. Наші кредитні портфелі, вони більш адаптовані до сьогоднішньої ситуації», - сказав О.ДУБІЛЕТ.

За його словами, в 2011 році "ПриватБанк" має намір освоїти безконтактні способи здійснення платежів за допомогою чіпових карток.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

«ПриватБанк» за січень-вересень 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, збільшив чистий прибуток майже в два рази – до 993 млн. грн.

Основними акціонерами «ПриватБанку» є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.