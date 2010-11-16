ПриватБанк планує отримати близько 1,3 млрд. прибутку
Від кризи постраждали не дуже
За підсумками 2010 року "ПриватБанк" планує одержати близько 1,3 млрд. грн. прибутку.
Про це заявив голова правління "ПриватБанку" Олександр ДУБІЛЕТ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
Сьогоднішній стан банку і обсяг одержуваного прибутку банкір пояснив тим, що "ПриватБанк", на відміну від інших банків, не сильно постраждав від іпотечної кризи. За його словами, обсяг іпотеки в їх кредитному портфелі займав 6-е місце. Банк орієнтувався на більш роздрібні продукти.
«Ми пішли в більш роздрібні продукти. Наші кредитні портфелі, вони більш адаптовані до сьогоднішньої ситуації», - сказав О.ДУБІЛЕТ.
За його словами, в 2011 році "ПриватБанк" має намір освоїти безконтактні способи здійснення платежів за допомогою чіпових карток.
Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.
«ПриватБанк» за січень-вересень 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, збільшив чистий прибуток майже в два рази – до 993 млн. грн.
Основними акціонерами «ПриватБанку» є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.