В Одеському СІЗО помер кримінальний авторитет Стоян

У камері Одеського СІЗО ввечері 15 листопада помер відомий кримінальний авторитет Георгій С. (кличка “Стоян”).

Як повідомило УНІАН джерело в обласному УВС, смерть настала, ймовірно, внаслідок прогресуючого раку мозку.

Як повідомляв УНІАН, Георгія С. було затримано і ув’язнено у СІЗО за звинувачення у вбивстві 27-річного продавця телефонних карток Сергія Л. Злочин було скоєно 25 жовтня 2009 року на розі вулиць Шмідта і Пантелеймонівської в Одесі. «Сильним ударом ножа злочинець пробив гортань загиблому (лікарям міськлікарні № 9 не вдалося врятувати йому життя), а іншому потерпілому Олегу завдав поранення в область ключиці, - уточнив керівник ЦГЗ УМВС України в області Володимир ШАБЛІЄНКО. - За фактом вбивства порушено кримінальну справу за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Зараз затриманий Георгій С. дає свідчення".

Згідно з його версією, до вбивства і поранення громадян призвела раптово виникла сварка з приводу придбаної картки для поповнення рахунку мобільного телефону. Кинджал став аргументом миттєвих "розборок" з продавцями карток.

За словами В.ШАБЛІЄНКА, 60-річний одесит купив картку поповнення рахунку, але не зміг нею скористатися. Мабуть, картка була не того оператора мобільного зв`язку, який йому був потрібний. Чоловік повернувся і висунув претензії до продавця. Дівчина міняти картку відмовилася. За неї заступилися двоє чоловіків. Покупець розлютився і завдав удари ножем обом.

Сергій одержав поранення в горло, а Олег - в область над ключицею. Від одержаної рани Сергій помер, а Олега вдалося врятувати. Нападаючого затримав наряд ДАІ, який проїздив повз. На місці злочину співробітниками міліції було вилучено ніж.

Згідно з даними міліції, Георгія С. багато разів було засуджено за розбій і здирництво. У 90-х роках "стоянівське" угруповання котирувалося в кримінальному світі Одеси як найбільша бригада. Після кримінальної війни кінця 90-х “Стоян” емігрував до США. Довго намагався там легалізувати. Проте в 2002 році був затриманий правоохоронними органами, які інкримінували йому факт подачі недостовірних відомостей про себе для отримання американського громадянства. Відсидівши термін, авторитет повернувся на батьківщину.