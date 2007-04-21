Крим - у трійці ”найдорожчого бензину”

На ринку нафтопродуктів України наразі Автономна Республіка Крим входить в трійку регіонів-лідерів за найвищими цінами. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Радміну АРК, з посиланням на дані Державної інспекції з контролю за цінами в автономії.

За інформацією інспекції, друга декада квітня на півострові ознаменувалася істотним підвищенням цін на нафтопродукти. Середні ціни на АЗС республіки досягли: на бензин марки А-76-3,57 грн. за літр, на А-80 - 3,80 грн., А-95 - 4,00 грн., дизпальне - 3,80 грн.

Результати моніторингу, проведеного Державною інспекцією з контролю за цінами показують, що зростання цін набуває певної тенденції. "З метою з`ясування причин цієї загрозливої тенденції і з метою вживання заходів щодо стабілізації цінової ситуації напередодні курортного сезону і посівної кампанії в Раді міністрів АРК було проведено нараду за участю представників нафтових компаній і територіальних органів влади", - повідомляє інспекція.

Істинні причини підвищення цін на нафтопродукти трейдери не поспішали освітлювати, певно тому, що їх більше турбує інша небезпека: поява на півострові несумлінних конкурентів, які, за їх заявами, реалізують споживачам неякісний бензин і при цьому демпінгують ціни.

Причинами зростання цін на інших АЗС вважають зниження обсягів реалізації ПММ на внутрішньому ринку, тоді як ціни на нафтопродукти, що імпортуються, становлять (за даними нафтотрейдерів) на А-95 - $680, ДП - $580 за тонну. "Така зміна структури ринку, ускладнена в Криму появою неякісного бензину, і послужила поштовхом для зростання цін на нафтопродукти", - зазначають в Державній інспекції з контролю за цінами в АРК.

З метою впливу на цінову ситуацію при уряді Криму створена робоча група з проведення перевірок якості і дотримання діючих норм законодавства на автозаправних станціях.