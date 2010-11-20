СБУ розслідує 9 справ проти посадовців КМДА та Київради

Протягом 2010 року СБУ порушило дев’ять кримінальних справ проти посадовців КМДА та Київської міської ради.

Про це повідомляє газета "Дзеркало тижня" 20 листопада 2010 року, посилаючись на данні прес-центру УСБУ в м.Києві.

За інформацією видання, чотири із порушених кримінальних справ стосуються "конкретних осіб, а п’ятьпорушені по факту вчинення злочину".

Як зазначили в УСБУ, службою було перевірено наступні сфери діяльності КМДА та Київради: охорону культурної спадщини, містобудування та землекористування; комунальну власність; фізичну культуру та спорт; охорону здоров’я та медичне забезпечення; Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна та КП “Київреклама”.

«За результатами проведених перевірок слідчим відділом Управління порушено 9 кримінальних справ, причетними до вчинення злочинів у яких є посадові особи КМДА і Київради: 4 справи порушені стосовно посадових осіб КМДА та Київради і 5 — за фактами вчинення злочинів», — зазначено у повідомленні прес-служби.

При тому в провадженні слідчого відділу управління знаходяться кримінальні справи стосовно начальника Головного управління містобудування та землекористування (за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України), начальника Головного управління охорони культурної спадщини (за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України), начальника Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення (за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України). Вищеперелічені особи утримуються під вартою.

«У рамках однієї із кримінальних справ оголошено у розшук керівника постійно діючої комісії Київради, — повідомила прес-служба відомства. — Загалом на даний час по кримінальним справам стосовно посадовців КМДА проходять 10 осіб, проте робота в цьому напрямку ще триває».

За інформацією прес-служби, справи, які порушені за фактами вчинення злочинів, пов’язані з порушеннями в діяльності Головних управлінь по фізичній культурі та спорту та комунальної власності КМДА, а також Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна і КП «Київреклама».

«Загальна сума завданих збитків у кримінальних справах, які розслідуються за фактами вчинення злочинів, становить понад 25 мільйонів гривень», — повідомила прес-служба.