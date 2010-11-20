Американці оцінили стан релігійної свободи в Україні

Бюро демократії, прав людини та праці Державного департаменту США оприлюднило щорічний звіт про стан релігійної свободи у країнах світу.

Як повідомили УНІАН в Інституті релігійної свободи, окрема доповідь присвячена оцінці рівня забезпечення релігійної свободи в Україні протягом останнього року.

У документі зазначено, що Конституція України гарантує свободу віросповідання, а законодавство та державна політика в цілому сприяли вільній релігійній діяльності. При цьому українське суспільство залишається багатоконфесійним та глибоко релігійним.

Загальний висновок Держдепартаменту США свідчить про те, що в цілому в Україні свобода віросповідання забезпечувалась на практиці. Протягом звітного періоду не було змін у рівні поваги до свободи віросповідання з боку державної влади України. Проте в інших розділах звіту наводяться окремі факти порушення релігійної свободи та прав релігійних організацій.

Зокрема, американські експерти зазначають, що в Україні не існує жодної офіційної державної релігії. Але, не зважаючи на це, у деяких регіонах країни релігійні групи, які складають меншість, скаржилися на нерівне ставлення з боку місцевої влади. При цьому місцеві чиновники часом не залишаються об’єктивними у суперечках між релігійними організаціями, а підтримують ту чи іншу сторону.

Також Держдепартамент США відзначив, що питання реституції комунального майна, конфіскованого радянською владою у релігійних організацій в цілому залишається проблемою в Україні. При цьому влада продовжувала сприяти поверненню релігійним організаціям деяких об’єктів комунальної власності.

Уряд США також звернув увагу на те, що положення Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб суперечать Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», що ускладнює реєстрацію релігійних організацій та набуття ними статусу юридичної особи.

У звіті зазначено, що у липні 2009 року Кабінет Міністрів України доручив Державному комітету у справах національностей та релігій спільно з Міністерством юстиції України підготувати пропозиції щодо спрощення процесу реєстрації релігійних організацій шляхом усунення суперечливих положень чинного законодавства. Однак, незважаючи на неодноразові заклики Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та громадських організацій, на кінець звітного періоду це питання не було вирішене.

Також у документі згадуються повідомлення про соціальні зловживання та дискримінацію за ознаками релігійної приналежності, переконань або релігійної практики, в тому числі випадки антисемітизму та антиісламізму. Разом з цим різні релігійні об’єднання продовжували домагатись уваги керівництва держави до своїх проблем, вирішити розбіжності між різними конфесіями та обговорити відповідні законодавчі акти, – наголошується у звіті.

Серед поліпшень і позитивних змін щодо свободи віросповідання Держдепартамент США назвав рішення попереднього складу уряду України від 3 вересня 2009 року про зниження тарифів на природний газ для релігійних організацій до рівня тарифів населення.

Схвальну оцінку також здобуло рішення Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2009 року про звільнення релігійних організацій від сплати компенсаційної вартості озеленення ділянок, призначених для будівництва культових споруд та допоміжних будівель, необхідних для їх обслуговування.

Позитивно у звіті оцінено і той факт, що поряд з проблемою реституції церковної власності протягом 2009 року у користування релігійним організаціям було надано 182 будівлі чи їх частини для здійснення релігійної діяльності.

До позитивних змін також було віднесено рішення Вищої атестаційної комісії України від 15 травня 2010 року про включення богослов`я (теології) в перелік дисциплін, за якими може відбуватись захисту наукових дисертацій та здобуття наукових ступенів. У звіті зазначено, що представники основних конфесій привітали таке рішення та висловивши надію, що уряд України буде робити подальші кроки у напрямку повного визнання богослов’я як наукової дисципліни.