Азарова не буде чотири дні

Прем`єр-міністр України Микола Азаров 22-25 листопада відвідає Лівію і Єгипет. І хоча офіційної інформації про мету його поїздки поки немає, зауважує РІА "Новости", можна припустити, що розмови з лідерами цих країн торкнуться теми нафти і газу. Уряд України неодноразово заявляв про намір зменшити залежність країни від російських енергоносіїв, а Лівія і Єгипет розглядаються як перспективні джерела енергоресурсів.

Україна планує диверсифікувати своє енергоспоживання за рахунок отримання скрапленого природного газу (СПГ) з Близького Сходу. Українське керівництво обіцяє, що до кінця цього року буде закінчено обгрунтування будівництва терміналу СПГ на чорноморському узбережжі. Крім того, Київ сподівається збільшити видобуток нафти за кордоном з метою постачання видобутих ресурсів в Україну.

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Сьогодні вранці М.АЗАРОВ з принцем Бельгії Філіпом візьмуть участь у відкритті українсько-бельгійського бізнес-форуму в готелі «Хайятт Рейдженсі». Початок о 10:30, повідомляє урядовий сайт.