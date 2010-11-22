Зростає попит на золото

Зростання попиту на золото у світі впродовж цього року зберігається.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир СКИДАН.

Як відзначив експерт, за результатами третього кварталу 2010 року Росія увійшла до лідируючої трійки країн світу за внутрішнім попитом на золото в ювелірній промисловості. В цілому ж, у світові лідери з придбання золотих ювелірних виробів за цей період вийшли Індія, Китай і Росія. Четверту позицію за цим показником займає Туреччина.

За інформацією В.СКИДАНА, в третьому кварталі ц.р. попит на золото у світі досяг 922 тонн - це на 12% більше, ніж за аналогічний період 2009 року. У цінових показниках це зростання досягло 43%. Причинами нинішнього зростаючого попиту є інтерес, що зберігається, до ювелірного золота на ринках країн з новою економікою, збільшення споживання цього металу в промисловості, включаючи високотехнологічні галузі.

В.СКИДАН повідомив, що на початку минулого тижня ціни на золото втратили 7% і досягли двотижневого мінімуму - на рівні 1330 дол./унція. «Те, що ціни на золото в євро теж знижувалися, - дуже несподіваний факт, особливо зважаючи на те, що Ірландія, як і раніше, відмовляється прийняти допомогу ЄС, а Австрія має намір припинити подальші виплати Греції в рамках фінансової допомоги», - сказав експерт. Реакція була не відразу, а ближче до другої половини тижня, і з 1330 доларів за тройську унцію золото підвищилося до рівня 1358 дол./унція.

За словами експерта, ф`ючерси на золото до кінця минулого тижня закрилися на позитивній території. Більш слабкий долар США і більш певні перспективи ситуації з боргом Ірландії знову залучили інвесторів на ринок дорогоцінних металів. «Жовтий метал» одержав підтримку з боку послаблення долара, що зробило його більш дешевшим для утримувачів інших валют. Ціни на золото на українському ринку варіювалися минулого тижня в межах 351/344 грн. за грам у зливках від 100 до 1000 грамів.