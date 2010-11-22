У Маріуполі пройшов мітинг проти Податкового кодексу

Сьогодні в Маріуполі Донецької області близько 400 підприємців мітингували на площі під стінами міської ради, висловлюючи підтримку учасникам акції в Києві, які протестують проти нового Податкового кодексу, прийнятого 18 листопада Верховною Радою.

Як повідомляє Маріупольський сайт ilich.in.ua, присутні представники малого та середнього бізнесу вимагали від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА заветувати Податковий кодекс.

Прийняту на мітингу резолюцію протестувальники пред`явили місцевій владі для подальшої передачі її до Києва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на Майдані Незалежності в Києві підприємці розпочали акцію протесту проти нового Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою минулого тижня.