Машину інкасаторів заблокували і відібрали гроші

У Харкові на вул. Культури невідомі на двох автомобілях близько 16.00 заблокували автомобіль «ВАЗ-2104», який належить банку «Грант», та під загрозою застосування фізичної сили заволоділи двома касетами від банкоматів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, інкасатори не постраждали.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, злочинці зникли з місця злочину на легкових автомобілях, марку яких наразі встановити не вдалося. Кількість нападників невідома.

На місці події працюють керівництво Головного управління, Харківського міського управління, Дзержинського райвідділу міліції та слідчо-оперативна група. На території Харківської області введено в дію оперативний план «Сирена». Проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, які скоїли злочин.

Сума збитків встановлюється.