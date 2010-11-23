Російський бізнесмен наскаржився Януковичу на Джарти

Голова ради директорів ЗАТ «Національна резервна корпорація» Олександр ЛЕБЕДЄВ направив Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ відкрите звернення, адресоване голові Ради міністрів Криму Василю ДЖАРТИ, в якому звинувачує останнього в байдужості до проблем великого бізнесу в регіоні.

«Якщо Вас правильно цитують кримські ЗМІ, витиснення найбільшого інвестора з Криму урядом автономії всіляко вітається: «Святе місце порожнім не буває. Якщо він (Лебедєв - УНІАН) пішов, буде інша людина, яка займатиметься подібними питаннями, вирішенням питань. Я не бачу проблеми в цьому», - йдеться в листі до В.Джарти, який розміщено на сайті О.ЛЕБЕДЄВА.

Бізнесмен зазначив, що інвестував в економіку регіону понад 200 млн. доларів і є найбільшим у регіоні іноземним інвестором, при цьому «ні цента не репатріював».

«Сьогодні наші об`єкти в Криму дають роботу 1,5 тисячам осіб і є основним платником податків у місті з населенням у 75 тис. Від їх закриття я особисто нічого не втрачу. А ось жителі Криму? Отже, чи не поясните Вашу думку щодо «порожнього місця», яке «святим не буває» (нічого не переплутав?)», - акцентує в листі О.ЛЕБЕДЄВ.

Бізнесмен заявив, що важко уявити собі нормального інвестора, який, прочитавши коментар В.ДЖАРТИ з приводу його компанії, «захоче принести на півострів хоча б одну гривню».

Зазначається також, що аналогічний лист направлено комісії Міжнародного валютного фонду, що працює в Києві.

Довідка УНІАН. У листопаді ц.р. співробітники Служби безпеки України провели виїмку документів у пансіонаті «Море» (Алушта), підконтрольному О.ЛЕБЕДЄВУ. Прес-центр СБУ заявив, що виїмка проводилася в рамках розслідування кримінальної справи про незаконне рішення мерії Алушти про зменшення прибуткової частини бюджету міста майже на 5 млн. грн.