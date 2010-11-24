У Китаї заборонили робити запаси нафти

Задля боротьби з інфляцією Китай заборонив робити запаси нафти, вугілля й іншої важливої сировини, пише Лента.ру з посиланням на Washington Post. Держава також пообіцяла збільшити продаж нафти з своїх резервів, щоб стримати зростання цін.

Таких заходів вжито для заспокоєння громадян з огляду на швидке зростання цін на продукти харчування й інші товари, зокрема, бензин. Інфляція в жовтні досягла 4,4 відсотка проти того ж місяця попереднього року, що є найвищим показником за останні 25 місяців. При цьому ціни на продовольство підскочили відразу на 10 відсотків.

Китайська влада зазначає, що постачання вугілля останнім часом почало знижуватися, хоча попит на цей товар росте. Вугілля забезпечує близько трьох чвертей вироблення електроенергії в країні. Переважно його видобувають на північному сході КНР і потім транспортують до індустріально розвинених приморських провінцій.

Існують серйозні труднощі і з постачаннями нафтопродуктів, зокрема, з дизельним паливом. Його об`єм на ринку скоротився, оскільки через масову закупівлю дизельних генераторів зріс попит. Закупівля дизелів збільшилися після оприлюднення вимог уряду щодо енергозбереженню, які передбачають, зокрема, економію вугілля.

Уряд Китаю вже зажадав від нафтопереробних заводів збільшити обсяги продукції. У Пекіні підозрюють, що НПЗ намагаються притримати поставки в очікуванні підвищених регульованих державою цін на паливо. Міністерство торгівлі країни закликало місцеві органи влади і виробників виявити "відповідальність" і забезпечити постачання вуглеводневої сировини на ринок.