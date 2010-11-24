Грузія підготує для української армії гірськострілецький підрозділ

Грузинські фахівці підготують для української армії гірськострілецький підрозділ, повідомив міністр оборони України Михайло Єжель.

За словами міністра, в Грузії є "добре відпрацьований центр гірськострілецької підготовки фахівців для бойових дій в горах. Там є чого повчитися і з погляду устаткування полігону, і з погляду озброєння гірськострілецьких підрозділів, і з погляду тактики їх дій". За словами міністра, умови, які виставляє грузинська сторона, "прийнятні для нас". Домовленість про навчання українських військовослужбовців була досягнута під час його візиту до Грузії на початку листопада.

Також Єжель повідомив, що можливим є навчання грузинських військових в українських вузах. Міністр, утім, зауважив, що конкретних домовленостей з цього приводу поки немає. Як зазначив міністр оборони, наразі військовослужбовці Грузії проходять навчання переважно в США, Великій Британії та Німеччині.

Зі свого боку, Грузія має намір вивчити можливості ремонтних заводів України, зокрема, щодо ремонту бронетехніки, радіотехніки. За словами міністра, Грузію цікавить досвід ремонтних підприємств з відновлення техніки радянського виробництва, яка є на озброєнні.