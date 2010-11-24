Україна може одержати замовлення на військові кораблі для Лівії

Україна може одержати замовлення на будівництво кораблів для військово-морських сил Лівії. Про це заявив голова українського уряду Микола Азаров після зустрічі в Тріполі з прем`єр-міністром Лівії аль-Багдаді Алі аль-Махмуді, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу уряду України.

За словами М.Азарова, його лівійський колега висловив зацікавленість у співпраці двох країн в галузі військового виробництва. Зокрема, Лівія може зробити замовлення на будівництво військового флоту українськими суднобудівними заводами, йдеться в повідомленні.