Міжбанківський долар іде вгору

Євро - в зворотньому напрямку

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань, яке триває, – 7,9635/7,9720 грн./дол., ціни на російську валюту становили 0,2541/0,2545 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,6510/10,6640 грн./євро. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3363/1,3365 дол./євро (вівторок, 23 листопада, – 1,3572/1,3574 дол./євро). У вівторок, 23 листопада, Національний банк України на ринок не виходив.

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