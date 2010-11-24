Розкрито резонансне вбивство в Чернівцях

Співробітники карного розшуку Управління МВС України в Чернівецькій області розкрили у Чернівцях резонансне вбивство.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, до однієї з пожежних частин міста надійшло повідомлення про палаючий будинок в обласному центрі. Під час ліквідації пожежі у ванній кімнаті пожежники виявили труп 61-річної власниці оселі. к потім встановили судмедекспертиз, жінка померла від механічної асфіксії - її задушили.

По «гарячим слідам» був встановлений та затриманий 29-річний раніше судимий чернівчанин, племінник потерпілої.

Він зізнався у скоєнні злочину. За словами зловмисника, до тітки він навідався, аби допомогти з роботами по господарству, але випадково побачив гроші. Наявні 350 гривень він у жінки забрав після чого кілька разів вдарив її по голові табуреткою, зґвалтував, потім задушив, топив у відрі з водою, думаючи, що жертва ще жива, після чого переніс до ванни, а будинок підпалив.

Встановлено, що затриманий у 2004 році здійснив інше вбивство - задушив 63-річну жінку, за що мав провести у місцях позбавлення волі 7 років, але у жовтні 2009 був умовно-достроково звільнений.

Порушено кримінальні справи за четвертою частиною статті 187 (розбій) та другою частиною статті 115 (Умисне вбивство), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавленням волі.