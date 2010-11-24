Українські моряки повернулися з походу на російському підводному човні

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ подякував морякам Чорноморського флоту РФ за надану українським підводникам можливість стажуватися на російських підводних човнах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів у Севастополі після відвідування «13-го судоремонтного заводу ЧФ РФ» і підводного човна «Запоріжжя», що тут ремонтується, міністр сказав, що підготовка екіпажу човна «Запоріжжя» у стояночних умовах, крім деяких підрозділів, зокрема, електромеханічної бойової частини, носить певною мірою віртуальний характер, а безпосередньо підготовка проводиться там, де є діючі механізми. «І я хотів би подякувати нашим побратимам, колегам, морякам Чорноморського флоту Росії, які вирішили питання щодо стажування екіпажу підводного човна «Запоріжжя» на підводних човнах ЧФ РФ», - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

Він додав: «Тільки буквально в суботу майбутній командир корабля, а також командир електромеханічної бойової частини, інші офіцери (човна «Запоріжжя») повернулися з походу, де вони стажувалися на підводному човні Чорноморського флоту Росії («Алроса»).