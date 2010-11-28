Киянка за фіктивними документами отримала у банку майже мільйон кредиту
06:01, 28 листопада 2010Суспільство
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Порушено кримінальну справу
У Києві викрито місцеву жительку, яка у 2008 році надала до банку фіктивні документи про місце роботи та розмір зарплати і незаконно отримала кредит у сумі 913 тис. доларів США.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
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