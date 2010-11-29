Тігіпко: весь галас, який нині стоїть, нічого не вартий

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає безпідставними заяви деяких політиків щодо збільшення безробіття у зв`язку з введенням в дію Податкового кодексу.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу "1+1" в неділю.

"Ніякого ефекту по збільшенню безробіття це не дасть", - сказав він.

За словами С.ТІГІПКА, спрощена система для підприємців все одно залишається і встановлення касових апаратів для підприємців з річним обігом реалізації продукції до 300 тис.грн не потрібне.

"Ми знаємо статистику, і 85% людей, які до цього часу працювали на спрощеній системі, мали обсяг реалізації менше 300 тис. Можуть залишитися без роботи тільки ті, хто займалися відмиванням коштів. Але це і є наша ціль", - додав він.

С.ТІГІПКО переконаний, що вже за три місяці, після введення в дію Кодексу, всі побачать, що "весь галас, який нині стоїть, нічого не вартий". "Усі, як працювали, так і будуть працювати", - додав віце-прем`єр-міністр.