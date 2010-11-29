Помер комедійний актор Леслі Нільсен

Популярний американський актор, канадець за походженням, Леслі Нільсен, відомий своїми комедійними ролями у фільмах «Аероплан!» і «Голий пістолет» помер у понеділок у віці 84 років.

Нільсен помер у лікарні, розташованій недалеко від свого будинку в місті Форт-Лодердейл, штат Флоріда, де він проходив лікування від запалення легенів, повідомив його агент Джон Келлі.

Актор переїхав до Голлівуду у середині 1950-х років, хоча вже був відомим драматичним актором в Нью-Йорку, де він грав у популярних телесеріалах.

Спочатку в Голлівуді йому діставалися в основному незначні ролі.

Його справжнє акторське амплуа було розкрито після виходу в 1980 році на екрани фільму «Аероплан!», що став хітом міжнародного кінопрокату. З тих пір Нільсен зіграв більш ніж у трьох десятках фільмів.

Останній фільм з його участю, «Дуже страшне кіно - 5» повинен вийти в прокат у 2011 році

Газета.ру