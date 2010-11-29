У Попова кажуть, що вже почали боротися зі снігом у столиці

Снігоприбиральні машини «Київавтодору» виїхали на дороги столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за інформацією комунальної корпорації, наразі на автошляхах міста працює 300 одиниць техніки.

Загалом до роботи взимку КК «Київавтодор» підготував 298 існуючих одиниць снігоприбиральної комунальної техніки. Разом з тим за кошти столичного бюджету додатково закуплено 80 модернізованих снігоприбиральних машин, а саме: 15 солерозкидувачів, 13 комбінованих дорожніх машин, 10 снігоочисних машин з роторним обладнанням, 10 тротуароприбиральних машин, 5 автогрейдерів, 4 навантажувачі, 3 снігонавантажувачі, 5 ескаваторів-навантажувачів, 4 машини для очищення колодязів та 11 мотопомп.

Крім того, комунальними службами заготовлено необхідну кількість посипальних матеріалів – технічної солі, фрикційних матеріалів та піско-соляної суміші. Загалом – 46 тис. тонн.