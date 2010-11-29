Єврокомісія прогнозує відновлення економіки

Європейська комісія прогнозує подальше відновлення економіки Євросоюзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні комісар ЄС з економічних і монетарних справ Оллі РЕН, представляючи традиційний осінній прогноз.

Згідно з прогнозом, ВВП зростатиме на 1,75% в 2010 і 2011 роках, і на 2% - в 2012 році.

Передбачається незначне покращення на ринку праці з поступовим зниженням рівня безробіття до 9% до 2012 року і скороченням середнього дефіциту держбюджетів країн - членів Європейського Союзу до 4,25% ВВП у 2012 році.

У прогнозі зазначається, що економіка Євросоюзу відновлюється дещо швидше, ніж очікувалося, згідно з останнім весняним прогнозом Єврокомісії. Разом з тим, відновлення є нерівномірним.

Згідно з прогнозом, річна інфляція в країнах - членах ЄС становитиме близько 2% в 2010-2011 роках і знизиться до 1,75% в 2012 році. При цьому для країн - членів зони євро інфляція в 1,75% очікується вже в 2011 році.

«Я підбадьорений тим, що рівень зайнятості нарешті одержав перспективу на покращення наступного року в Європі. Дефіцит державних фінансів починає знижуватися завдяки вжитим заходам і відновленню зростання», - сказав О.РЕН.

«Разом з тим, це відновлення є нерівномірним, і багато країн-членів переживають складний період вирівнювання», - зазначив єврокомісар.