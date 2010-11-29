Путін: Росія може вдатися до імпорту зерна

Росія може імпортувати зерно у разі різкого зростання внутрішніх цін.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на селекторній нараді з питання «Про фінансову підтримку агропромислового комплексу в 2010 році».

«Я домовився зі своїми колегами з тих країн, які не постраждали або менше постраждали від засухи цього року, і на моє прохання ці уряди зарезервували для потреб Росії необхідний обсяг зернових», - сказав В.ПУТІН.

«Якщо потрібно, якщо ми побачимо, що ціни зростають, ми ці домовленості реалізуємо і направимо на внутрішній ринок Росії додатковий осяг цих зернових культур», - сказав він.

В.ПУТІН зазначив, що майбутньою весною доведеться посіяти більше, щоб компенсувати втрати осінньої сівби, які були пов`язані з несприятливими погодними умовами.

Він повідомив, що площа посівів озимих цього року скоротилася на 2,7 млн. га порівняно з осінню 2009 року. У 2009 році озима сівба становила 18,2 млн. га, а в 2010 році – 15,5 млн. га.

«Тому навесні 2011 року планується збільшити посіви ярин на 2,9 млн. га, загальна площа становитиме 49,8 млн. га. У 2010 році було 46,9 млн. га», - сказав прем`єр.

Він також відзначив, що на користь вітчизняного виробника прийнято принципове рішення: у 2011 році практично в два рази буде скорочено імпорт м`яса птиці до Росії.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада директор департаменту регулювання агропродовольчого ринку і розвитку інфраструктури Мінсільгоспу РФ Ілля ШЕСТАКОВ повідомив, що Росія веде переговори з Україною про закупівлю 2 млн. тонн зерна четвертого класу. Він також додав, що з імпорту фуражного зерна Росія веде переговори і з Казахстаном і з країнами Євросоюзу, оскільки в даний час у РФ існує брак фуражного зерна і одночасно надлишок продовольчої пшениці.