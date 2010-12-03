Україна отримала від екологів звання "Динозавр дня"

Україна разом з Росією, Новою Зеландією та Австралією отримала антинагороду "Динозавр дня" на міжнародних переговорах ООН зі зміни клімату за блокування переговорного процесу, домагаючись перенесення невикористаних квот на викиди парникових газів на періоди після закінчення дії Кіотського протоколу з можливістю торгувати ними.

Як повідомили УНІАН в Національному екологічному центрі України, це відбулося на міжнародних переговорах ООН зі змін клімату, які тривають з 29 листопада по 10 грудня в м. Канкун (Мексика) задля укладання нової пост-Кіотської угоди, яка прийде на зміну Кіотському протоколу після 2012 року.

"Давайте будемо чесними - величезний надлишок квот, який мають Україна та Росія, виник не завдяки ефективним діям зі зниження викидів парникових газів. Якщо буде перенесений надлишок квот в майбутнє, індустріально розвиненим країнам можна не докладати зусиль, щоб зменшувати викиди, а продовжувати викидати парникові гази!", - так обґрунтували надання звання "Динозавр дня" в Міжнародній Кліматичній Мережі (CAN-International) під час церемонії “нагородження”.

Надлишок квот Україна та Росія отримали через занадто оптимістичні прогнози розвитку промисловості у 90-х роках, тому ці квоти ще називають "гарячим повітрям". На даний момент Україна викидає 45% викидів від дозволеного Кіотським протоколом рівня і має можливість торгувати квотами. Проблема торгівлі "гарячим повітрям" полягає в тому, що індустріально розвинені крани легко можуть купити квоти і формально виконати свої зобов’язання, не знижуючи викидів парникових газів. Але ця практика перетворює міжнародні домовленості лише на торгівлю повітрям, яка не допомагає вирішенню проблеми зміни клімату.

"Позицію України, яка передбачає перенос квот на майбутнє та торгівлю ним, и складно назвати конструктивною. Торгівля квотами має сенс, коли країни купують реальні зниження викидів парникових газів. Україна має значний потенціал для отримання інвестицій від торгівлі за умови здійснення реальних заходів з енергозбереження", - сказав координатор програми зі зміни клімату Національного екологічного центру України Христина РУДНИЦЬКА.

Довідка УНІАН. Антинагороду "Динозавр дня" видають міжнародні екологічні організації та Міжнародна Кліматична Мережа CAN International. Кожен день о 18.00 після переговорів антинагороду отримують країни, які вносять найбільший деструктив у переговорний процес.

В 2009 році, в Копенгагені, Україна отримала одразу дві антинагороди "Динозавр дня" - за мету зі зниження викидів парникових газів, яка насправді означає зростання викидів на 70% від сьогодні до 2020 року, а також за приховування інформації щодо використання грошей від продажу квот Японії. Другий рік поспіль Україна отримує звання "Динозавр дня" за одну й ту саму позицію – торгівля квотами.