Аграрії просять внести зміни в Податковий кодекс

Громадські організації агропромислового комплексу України просять внести зміни в Податковий кодекс.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід КОЗАЧЕНКО, асоціації звернулися з відповідними листами до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Також аграрії просять негайно відмінити квотування експорту кукурудзи. За словами Л.КОЗАЧЕНКА, на сьогодні урожай кукурудзи в Україні становить більш як 12 млн. тонн проти 10,5 млн. тонн в 2009 році. При цьому в 2009 році експорт культури на цю дату становив 2 млн. тонн, а цього року – 640 тис. тонн. Також Л.КОЗАЧЕНКО відзначив, що через обмеження експорту внутрішні ціни на кукурудзу більш ніж на 500 грн. нижчі за світові. «Щодо кукурудзи необхідно негайно відмінити квотування експорту, оскільки це шкодить сільгоспвиробникам», - сказав Л.КОЗАЧЕНКО.

Він наголосив, що, як правило, в березні на світовому ринку ціна на кукурудзу падає, оскільки надходить кукурудза нового врожаю з таких країн, як Бразилія тощо. Таким чином, якщо негайно не вирішити це питання, виробники зерна зазнають значних збитків.

За словами Л.КОЗАЧЕНКА, міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК в усній розмові повідомив, що Міністерство агрополітики підтримує ініціативу відміни квот на експорт кукурудзи.

Крім того, асоціації просять залишити чинний на сьогодні порядок оподаткування ПДВ операцій із зерном і технічними культурами і його відшкодування при експорті.

У другому листі аграрії просять залишити чинний порядок державної підтримки тваринництва, як м`ясного, так і молочного, шляхом дотування переробними підприємствами.

Листи підписали голова Аграрного союзу Геннадій НОВИКОВ, голова Асоціації фермерів і приватних землевласників (АФЗУ) Микола ПРИСЯЖНЮК, президент Української аграрної конфедерації Леонід КОЗАЧЕНКО, президент Української зернової асоціації Володимир КЛИМЕНКО і голова ради директорів Союзу молочних підприємств України Вадим ЧАГАРОВСЬКИЙ.